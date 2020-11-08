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Култхард: у Сайнса будет полгода, чтобы приблизиться к Леклеру

Култхард: у Сайнса будет полгода, чтобы приблизиться к Леклеру
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о переходе Карлоса Сайнса в «Феррари».

«Они оба являются молодыми пилотами и им нужно знать свои роли в команде. Думаю, они в основном будут развивать болид. Кроме того, они начнут соперничать, так что Карлосу необходимо быть в борьбе с самого начала.

Шарль уже знает как всё работает, он знает всех в команде. И это даёт ему фору. Это будет заметно на трассе, особенно в первых гонках. Карлосу нужно будет сразу же показывать результат, чтобы сдержать Леклера. У него будет полгода. Если к тому времени Сайнс не приблизится к Шарлю, то, боюсь, его пребывание в „Феррари“ будет недолгим», — приводит слова Дэвида Култхарда GPBlog.

В «Скудерии» Карлос Сайнс заменит Себастьяна Феттеля.

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