Култхард: Феттель себя исчерпал, для него всё кончено

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о немецком пилоте, четырёхкратном чемпионе мира Себастьяне Феттеле.
«Себастьян исчерпал себя. Он был четырёхкратным чемпионом, но это в прошлом, а сейчас речь о настоящем и будущем. Феттель уже никак не может повлиять на процесс постройки болида, он не дизайнер и не проектировщик, хотя пилот – это всегда голос машины. Себ уже несколько этапов не попадает в очки, так что да, для него всё кончено. Конечно, можно надеяться, что он вернётся в оптимальную форму после перехода в „Астон Мартин“, но сомневаюсь в этом.
Конечно, случиться может что угодно, так что никогда не говори никогда, но не понимаю, что изменится для Феттеля в составе команды из середины стартового поля. Как это возродит его страсть к гонкам?» — приводит слова Култхарда GrandPrix247.
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