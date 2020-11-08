Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Култхард: Феттель себя исчерпал, для него всё кончено

Култхард: Феттель себя исчерпал, для него всё кончено
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мнением о немецком пилоте, четырёхкратном чемпионе мира Себастьяне Феттеле.

«Себастьян исчерпал себя. Он был четырёхкратным чемпионом, но это в прошлом, а сейчас речь о настоящем и будущем. Феттель уже никак не может повлиять на процесс постройки болида, он не дизайнер и не проектировщик, хотя пилот – это всегда голос машины. Себ уже несколько этапов не попадает в очки, так что да, для него всё кончено. Конечно, можно надеяться, что он вернётся в оптимальную форму после перехода в „Астон Мартин“, но сомневаюсь в этом.

Конечно, случиться может что угодно, так что никогда не говори никогда, но не понимаю, что изменится для Феттеля в составе команды из середины стартового поля. Как это возродит его страсть к гонкам?» — приводит слова Култхарда GrandPrix247.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020