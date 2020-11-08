Гасли: моё будущее связано с «Ред Булл»
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился планами на будущее. Француз отметил, что связывает себя с программой «Ред Булл». Таким образом он развеял слухи о контактах с «Рено», которые не так давно муссировались в СМИ.
«Моё будущее связано с „Ред Булл“. Я предан проекту, мы довольны совместной работой. Это мой проект. Мне хочется быть успешным в Формуле-1, бороться за победы и титулы. Надеюсь, мы сможем сделать это с „Ред Булл“», — приводит слова спортсмена Nextgen-Auto.
Напомним, в «Альфа Таури» уже подтвердили контракт с Гасли на 2021 год. Нынешний сезон стал для него самым успешным в карьере в Формуле-1. На этапе в Италии он завоевал первую победу в карьере. На данный момент пилот занимает 10-е место в общем зачёте, имея в активе 63 балла.
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