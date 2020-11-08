«Надо разобраться». Хэмилтон отказался критиковать Ф-1 за организацию ГП Саудовской Аравии

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не стал критиковать Формулу-1 за организацию Гран-при Саудовской Аравии, в которой, по мнению ряда организаций, грубо нарушаются права человека. По словам Льюиса, прежде чем комментировать что-либо, в вопросе надо разобраться.
«Думаю, прежде чем комментировать, важно действительно разобраться в проблеме. У нас уже произошли положительные сдвиги в этом году. Как спортивное сообщество, мы поддерживаем права человека, равенство и инклюзивность. Факт в том, что мы посещаем все эти страны, но позитивный эффект не всегда долгосрочный, невзирая на прекрасное проведение этапов. Вопрос в том, что мы можем? Сможем ли мы вдохновить всех на изменения», — приводит слова британца нидерландская редакция Motorsport.
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