Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Надо разобраться». Хэмилтон отказался критиковать Ф-1 за организацию ГП Саудовской Аравии

«Надо разобраться». Хэмилтон отказался критиковать Ф-1 за организацию ГП Саудовской Аравии
Авто / Формула-1 0

Шестикратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не стал критиковать Формулу-1 за организацию Гран-при Саудовской Аравии, в которой, по мнению ряда организаций, грубо нарушаются права человека. По словам Льюиса, прежде чем комментировать что-либо, в вопросе надо разобраться.

«Думаю, прежде чем комментировать, важно действительно разобраться в проблеме. У нас уже произошли положительные сдвиги в этом году. Как спортивное сообщество, мы поддерживаем права человека, равенство и инклюзивность. Факт в том, что мы посещаем все эти страны, но позитивный эффект не всегда долгосрочный, невзирая на прекрасное проведение этапов. Вопрос в том, что мы можем? Сможем ли мы вдохновить всех на изменения», — приводит слова британца нидерландская редакция Motorsport.

Хэмилтона призвали высказаться против Гран-при Саудовской Аравии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020