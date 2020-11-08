Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Василий Грязин остался лидером Кубка мира по бахам после третьего этапа

Василий Грязин остался лидером Кубка мира по бахам после третьего этапа
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

В Португалии завершился третий этап Кубка мира по бахам. Несмотря на то что страна закрылась на карантин из-за коронавируса, организаторы всё-таки сумели провести Баху Порталегре с 5 по 7 ноября.

Василий Грязин и Олег Уперенко, представляющие команду Sports Racing Tehnologies, стали быстрейшими в своём классе Т3 на третьем и финальном спецучастке гонки. Временной задел, сделанный накануне, позволил бельгийцу Гийому де Мевьюсу удержать первое место в категории Т3, Грязин и Уперенко заняли вторую позицию, уступив две с половиной минуты, а Лоран Полетти — третью (его отставание от лидера — 12 с половиной минут).

В генеральной классификации Бахи Порталегре экипаж Грязина и Уперенко занял пятое место, а по итогам трёх этапов Кубка мира па бахам остался на первом месте в своём классе.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020