Василий Грязин остался лидером Кубка мира по бахам после третьего этапа

В Португалии завершился третий этап Кубка мира по бахам. Несмотря на то что страна закрылась на карантин из-за коронавируса, организаторы всё-таки сумели провести Баху Порталегре с 5 по 7 ноября.



Василий Грязин и Олег Уперенко, представляющие команду Sports Racing Tehnologies, стали быстрейшими в своём классе Т3 на третьем и финальном спецучастке гонки. Временной задел, сделанный накануне, позволил бельгийцу Гийому де Мевьюсу удержать первое место в категории Т3, Грязин и Уперенко заняли вторую позицию, уступив две с половиной минуты, а Лоран Полетти — третью (его отставание от лидера — 12 с половиной минут).



В генеральной классификации Бахи Порталегре экипаж Грязина и Уперенко занял пятое место, а по итогам трёх этапов Кубка мира па бахам остался на первом месте в своём классе.