Василий Грязин остался лидером Кубка мира по бахам после третьего этапа

В Португалии завершился третий этап Кубка мира по бахам. Несмотря на то что страна закрылась на карантин из-за коронавируса, организаторы всё-таки сумели провести Баху Порталегре с 5 по 7 ноября.
Василий Грязин и Олег Уперенко, представляющие команду Sports Racing Tehnologies, стали быстрейшими в своём классе Т3 на третьем и финальном спецучастке гонки. Временной задел, сделанный накануне, позволил бельгийцу Гийому де Мевьюсу удержать первое место в категории Т3, Грязин и Уперенко заняли вторую позицию, уступив две с половиной минуты, а Лоран Полетти — третью (его отставание от лидера — 12 с половиной минут).
В генеральной классификации Бахи Порталегре экипаж Грязина и Уперенко занял пятое место, а по итогам трёх этапов Кубка мира па бахам остался на первом месте в своём классе.
- 8 ноября 2020
-
20:25
-
20:24
-
18:58
-
17:46
-
17:04
-
16:44
-
15:00
-
14:50
-
13:56
-
12:48
-
11:54
-
11:22
-
09:40
-
00:57
- 7 ноября 2020
-
23:51
-
22:56
-
21:55
-
20:55
-
19:50
-
17:42
-
17:22
-
16:49
-
15:49
-
14:38
-
13:57
-
12:59
-
11:42
-
10:34
-
09:28
-
01:05
- 6 ноября 2020
-
23:57
-
22:18
-
21:52
-
20:54
-
19:57