Джовинацци: Кими остаётся одним из лучших пилотов

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци признался, что считает своего напарника Кими Райкконена одним из лучших гонщиков пелотона. По его словам, даже в 41 год финн сохраняет высокую мотивацию.

«У Кими богатый опыт. Это позволяет нам выжимать максимум из машины, особенно в гонках. В моих глазах Райкконен остаётся одним из лучших в пелотоне, если не лучшим. Я говорю о том, как он ведёт гонку, работает с резиной с первого до последнего круга. Я многое слышал, но могу подтвердить, что он всегда очень мотивирован. Если мне и удаётся опережать его, то только в тех случаях, когда уик-энд проходит идеально», — приводит слова Райкконена F1i.

Напомним, недавно в «Альфа Ромео» подтвердили, что Джовинацци и Райкконен останутся в команде и на следующий сезон.