Гасли признался, что рад получить новую роль в «Альфа Таури»

Руководство программы «Ред Булл», оставив пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли ещё как минимум на год в Фаэнце, отметило, что пошло на такой шаг, поскольку на пилота будут возложены функции лидера коллектива, который будет помогать развивать машину.

Француз признался, что рад такой роли и готов брать на себя ответственность.

«Нынешний сезон пока получается очень успешным. Команда добыла вторую победу в истории, я — первую в Формуле-1. Всё идёт очень хорошо, жду, что следующий год будет даже лучше. У „Альфа Таури“ большие амбиции. Рад взять на себя ответственность и принести ей столько успеха, сколько она заслуживает.

Это будет первый раз в моей карьере в Ф-1, когда я продолжу выступать в одной и той же команде два года кряду. Чувствую, что мы отлично друг друга понимаем. Команда действительно знает, что мне нужно для хороших выступлений. Думаю, я прибавил. Стал лучше, чем в минувшем сезоне. Ожидаю, что буду ещё сильнее", — приводит слова Гасли Nextgen-Auto.