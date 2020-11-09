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Ферстаппен: я реалист, не думаю, что «Ред Булл» сможет бороться с «Мерседесом» в 2021 году

Ферстаппен: я реалист, не думаю, что «Ред Булл» сможет бороться с «Мерседесом» в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не верит в шансы австрийской команды побороться с «Мерседесом» в следующем сезоне.

«Лично я не думаю, что мы сможем побороться из-за всех ограничений, которые у нас есть с точки зрения разрешённого развития машины. Может быть, другие люди в команде скажут что-нибудь другое. Я просто реалист, не думаю, что мы сможем. Так что следующий год будет вновь тяжёлым. Надеюсь, мы будем выступать немного лучше, но всё равно будет сложно победить «Мерседес».

Новые правила сезона-2022 дадут нам больше шансов. Следующий год, по сути, является продолжением этого, поэтому мы намерены изо всех сил развивать нашу машину до конца. Завершением этой работы станет болид, на котором команда начнёт в Мельбурне. Если первая гонка, конечно, будет там.

Мы не отказываемся от борьбы, стараемся изо всех сил, но нужно быть реалистами в отношении того запаса, что есть у «Мерседеса» на данный момент. Самым важным будет то, как команды справятся с большими изменениями регламента 2022 года», — цитирует Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

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