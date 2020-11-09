Мик Шумахер: очень доволен своим прогрессом и чувствую себя готовым к Формуле-1

Пилот Формулы-2 Мик Шумахер, который считается одним из кандидатов на место в команде «Хаас», заявил, что уверен в своих силах и готов к выступлениям в Формуле-1.



«В последние годы я всегда преследовал цель развиваться как пилот и очень доволен своим прогрессом. Вот почему определённо чувствую себя готовым к Формуле-1. Я также очень рад, что вместе с командой мы постоянно добиваемся хороших результатов. Очень важно сосредоточиться на текущем сезоне и завоевать чемпионский титул», — приводит слова Шумахера Planet F1.



Мик должен был дебютировать в Формуле-1 на Гран-при Эйфеля, заменив на первой тренировке пилота «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци, однако из-за тумана на «Нюрбургринге» сессия была отменена.

«Конечно, я бы предпочёл пилотировать машину, но в целом это были очень позитивные выходные для меня, потому что работа с командой, встречи и обсуждения с инженерами позволили мне многое узнать. Теперь я могу лучше оценить, как на самом деле проходит уик-энд Формулы-1.

Моё основное внимание было сосредоточено на физической форме. Конечно, это тема, которая актуальна круглый год. Ведь Формула-2 также требует больших физических усилий. Но в Ф-1 в этом плане немного отличается. Например, в Формуле-2 нет гидроусилителя руля, поэтому здесь очень важно тренировать мышцы рук. В Формуле-1 перегрузки намного выше, и там больше страдает шея», — добавил сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера.