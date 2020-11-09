Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен заявил, что лишь 2 пилота не смогли бы побеждать на болиде «Мерседеса»

Ферстаппен заявил, что лишь 2 пилота не смогли бы побеждать на болиде «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» заявил, что на нынешнем болиде «Мерседеса» Гран-при в Формуле-1 смогли бы выигрывать 90% пилотов – то есть 18 из 20 гонщиков.

«Нет, меня не расстраивают титулы «Мерседеса». Я очень уважаю то, чего они достигли. Меня не огорчают успехи Льюиса в машине «Мерседеса». На этом болиде могли бы побеждать 90 процентов гонщиков с решётки. Ничего не имею против Льюиса, он отличный гонщик, но их машина сильно доминирует.

Да, может быть, другие пилоты не смогли бы столь сильно доминировать, как Льюис. Но нужно принять ситуацию. Я не разочарован, а больше сосредоточен на том, что мы сами можем сделать, чтобы победить их», — приводит слова Ферстаппена официальный сайт Формулы-1.

Ферстаппен: я реалист, не думаю, что «Ред Булл» сможет бороться с «Мерседесом» в 2021 году
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020