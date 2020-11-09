Феттель назвал 10 самых любимых болидов Формулы-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель назвал 10 самых любимых болидов в истории Формулы-1. Примечательно, что в списке, опубликованном порталом Sport1.de, не оказалось машин «Ред Булл», на которых он выиграл все свои четыре титула в «Королевских гонках».



Топ-10 любимых болидов Формулы-1 Себастьяна Феттеля:



10. «Брэбэм» BT52B, 1983 год

9. «Мерседес» W196, 1954 год

8. «Уильямс» FW14, 1992 год

7. «Макларен» MP4/13, 1998 год

6. «Феррари» 312T2, 1977 год

5. «Феррари» F2002, 2002 год

4. «Лотус» 72, 1970 год

3. «Брэбэм» BT46B,1978 год

2. «Феррари» F2004, 2004 год

1. «Макларен» MP4/8, 1993 год.

Напомним, Феттель в конце сезона покинет «Феррари» и перейдёт в «Рейсинг Пойнт», которая в свою очередь перед следующим чемпионатам будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской команды.