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Феттель назвал 10 самых любимых болидов Формулы-1

Феттель назвал 10 самых любимых болидов Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель назвал 10 самых любимых болидов в истории Формулы-1. Примечательно, что в списке, опубликованном порталом Sport1.de, не оказалось машин «Ред Булл», на которых он выиграл все свои четыре титула в «Королевских гонках».

Топ-10 любимых болидов Формулы-1 Себастьяна Феттеля:

10. «Брэбэм» BT52B, 1983 год
9. «Мерседес» W196, 1954 год
8. «Уильямс» FW14, 1992 год
7. «Макларен» MP4/13, 1998 год
6. «Феррари» 312T2, 1977 год
5. «Феррари» F2002, 2002 год
4. «Лотус» 72, 1970 год
3. «Брэбэм» BT46B,1978 год
2. «Феррари» F2004, 2004 год
1. «Макларен» MP4/8, 1993 год.

Напомним, Феттель в конце сезона покинет «Феррари» и перейдёт в «Рейсинг Пойнт», которая в свою очередь перед следующим чемпионатам будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской команды.

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