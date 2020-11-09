Феттель назвал 10 самых любимых болидов Формулы-1

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель назвал 10 самых любимых болидов в истории Формулы-1. Примечательно, что в списке, опубликованном порталом Sport1.de, не оказалось машин «Ред Булл», на которых он выиграл все свои четыре титула в «Королевских гонках».
Топ-10 любимых болидов Формулы-1 Себастьяна Феттеля:
10. «Брэбэм» BT52B, 1983 год
9. «Мерседес» W196, 1954 год
8. «Уильямс» FW14, 1992 год
7. «Макларен» MP4/13, 1998 год
6. «Феррари» 312T2, 1977 год
5. «Феррари» F2002, 2002 год
4. «Лотус» 72, 1970 год
3. «Брэбэм» BT46B,1978 год
2. «Феррари» F2004, 2004 год
1. «Макларен» MP4/8, 1993 год.
Напомним, Феттель в конце сезона покинет «Феррари» и перейдёт в «Рейсинг Пойнт», которая в свою очередь перед следующим чемпионатам будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской команды.
- 9 ноября 2020
-
13:05
-
11:24
-
11:05
-
10:28
-
09:38
-
09:00
-
01:00
- 8 ноября 2020
-
23:43
-
22:35
-
21:44
-
20:25
-
20:24
-
18:58
-
17:46
-
17:04
-
16:44
-
15:00
-
14:50
-
13:56
-
12:48
-
11:54
-
11:22
-
09:40
-
00:57
- 7 ноября 2020
-
23:51
-
22:56
-
21:55
-
20:55
-
19:50
-
17:42
-
17:22
-
16:49
-
15:49
-
14:38
-
13:57