Грожан: Расселл был единственным, кто отправил мне сообщение

Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал, почему поспешил поддержать Джорджа Расселла, после аварии гонщика «Уильямса» на Гран-при Эмилии-Романьи, когда тот разбил болид под сейфти-каром.
«У меня хорошие отношения с Джорджем. Когда было объявлено, что я покидаю «Хаас» в следующем сезоне, он был первым и единственным, кто отправил мне сообщение в WhatsApp. Это действительно показывает, что он отличный парень. Я знаю, как до боли обидно попадать в аварию в период действия машины безопасности, особенно когда на кону стоит ваше первое очко в сезоне.
Думаю, в 2018 году в Баку было то же самое. На болиде одной из отстающих команд действительно нужно много работать с шинами. Я говорил это много раз. Если бы я снова оказался в ситуации, аналогичной той, что была в Баку, то, вероятно, сделал бы то же самое, что и три сезона назад. Джордж не совершил ничего безумного, просто потерял машину. Это был тяжёлый день для него, но впереди у него ещё много хороших», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».
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