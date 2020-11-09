Грожан призвал убрать радиообмен пилотов с командами из трансляций Ф-1

Пилот «Хааса» Ромен Грожан полагает, что в Формуле-1 стоит ограничить трансляцию радиопереговоров гонщиков, которая попадает в эфир из-за того, что гонщики в пылу борьбы могут не сдержаться в выражениях.
«Прежде всего, почему это транслируется? Кокпит и командный мостик — это ваша собственная среда. Мне не нравится, когда транслируются радиосообщения. Представьте, если бы что-то подобное происходило в футболе. Уверен, там бы это выглядело ещё более ярко и красочно.
Вы не всегда можете высказывать своё мнение. И нужно уважать окружающих. Мы не совершенны, я в том числе далёк от совершенства в этом. Но нужно помнить, что мы пилотируем машину на скорости 330 км/ч, доводя её до предела и зная, что существует риск.
Это не то же самое, как если бы я сидел дома на диване, попивал вино из бокала и комментировал происходящее. В такой ситуации всё выглядело бы легко», — цитирует Грожана Autosport.
Ромена также спросили, как он относится к тому, что Ландо Норрис решил извиниться перед Льюисом Хэмилтоном за слишком резкие слова по поводу его рекорда.
«Я хотел бы быть полностью прозрачным и хотел бы быть таким же прямым, как в повседневной жизни. Но в этом мире нам всегда нужно быть осторожными в том, что и как мы говорим. Думаю, это просто особенность современного общества», — добавил француз.
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