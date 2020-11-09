Квят: не смог поработать на симуляторе на трассе в Турции, буду начинать с нуля

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Турции.



«У меня было достаточно времени, чтобы подумать о четвёртом месте в Имоле, пока я ехал домой в Монако вечером после гонки. Я остался доволен результатом. Это был хороший день, было важно добиться хорошего результата для команды в домашней гонке. Мы действительно были быстры на протяжении всех выходных, что является положительным знаком для финальной части сезона. Я провёл хороший рестарт после машины безопасности, но упустил возможность завоевать подиум. Но нельзя требовать от судьбы слишком многого, и мы можем гордиться результатом, как команда.



У нас осталось четыре гонки до конца сезона. Я всегда осознавал необходимость быть очень осторожным относительно ситуации с коронавирусом. На самом деле, я был осторожен весь год, но нужно найти способ пожить, сохраняя безопасность, иначе моно просто сойти с ума. Я просто сосредоточился на вопросе хорошей гигиены и на том, чтобы сохранять социальную дистанцию, носить маску и так далее.



Я никогда не выступал на трассе в Стамбуле, и в нынешней ситуации я даже не смог опробовать её на симуляторе, так что я действительно буду начинать с нуля. Конечно, я знаю последовательность поворотов, потому что смотрел старые гонки. Я знаю, что эта трасса идёт против часовой стрелки, есть перепады высот и знаменитый восьмой поворот, который длится просто вечно.



Я думаю, что с нынешним уровнем прижимной силы эти повороты будут очень быстрыми. После этого есть несколько поворотов, которые похожи на на знаменитые повороты в Спа и Интерлагосе, так что я ожидаю, что это будет интересный уик-энд. Я уже был раньше в Турции, я ездил туда на отдых с семьёй, потому что это близко к России. Помню, я наслаждался тёплой погодой у моря, хорошей едой и приятными людьми», — приводит слвоа Даниила Квята официальный сайт команды.