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Пилот бразильского «Супербайка» погиб в аварии на Интерлагосе

Пилот бразильского «Супербайка» погиб в аварии на Интерлагосе
Авто / Мотогонки 0

Бразильский гонщик национального чемпионата «Супербайк» Матеус Барбоза погиб во время гонки на автодроме в Интерлагосе, сообщает итальянская редакция Motorsport. Фатальный инцидент произошёл в повороте «Жунсао» — пилот потерял контроль над байком и врезался в металлические ограждения, расположенные за барьерами безопасности.

Гонка была остановлена красными флагами. Медики начали оказывать помощь пилоту менее чем через минуту после аварии, однако оказались бессильны — пилот скончался.

Причины аварии будут расследованы специально комиссией.

Барбоза был чемпионом Бразилии в категории SuperSport.

Это уже третья трагедия на «Интерлагосе» за последний год. В 2019 году там погибли Маурисио Палудете и Данилу Берту.

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