Пилот бразильского «Супербайка» погиб в аварии на Интерлагосе
Бразильский гонщик национального чемпионата «Супербайк» Матеус Барбоза погиб во время гонки на автодроме в Интерлагосе, сообщает итальянская редакция Motorsport. Фатальный инцидент произошёл в повороте «Жунсао» — пилот потерял контроль над байком и врезался в металлические ограждения, расположенные за барьерами безопасности.
Гонка была остановлена красными флагами. Медики начали оказывать помощь пилоту менее чем через минуту после аварии, однако оказались бессильны — пилот скончался.
Причины аварии будут расследованы специально комиссией.
Барбоза был чемпионом Бразилии в категории SuperSport.
Это уже третья трагедия на «Интерлагосе» за последний год. В 2019 году там погибли Маурисио Палудете и Данилу Берту.
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