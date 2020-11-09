Пилот бразильского «Супербайка» погиб в аварии на Интерлагосе

Бразильский гонщик национального чемпионата «Супербайк» Матеус Барбоза погиб во время гонки на автодроме в Интерлагосе, сообщает итальянская редакция Motorsport. Фатальный инцидент произошёл в повороте «Жунсао» — пилот потерял контроль над байком и врезался в металлические ограждения, расположенные за барьерами безопасности.



Гонка была остановлена красными флагами. Медики начали оказывать помощь пилоту менее чем через минуту после аварии, однако оказались бессильны — пилот скончался.



Причины аварии будут расследованы специально комиссией.



Барбоза был чемпионом Бразилии в категории SuperSport.



Это уже третья трагедия на «Интерлагосе» за последний год. В 2019 году там погибли Маурисио Палудете и Данилу Берту.