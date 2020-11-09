Штайнер: «Хаас» близок к тому, чтобы объявить состав на сезон-2021

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда близка к тому, чтобы объявить состав на 2021 год.
«Мы знаем, в каком направлении мы движемся, и мы близки к тому, чтобы сделать объявление, просто пока мы не готовы объявить состав. Надеюсь, что это не займёт много времени, и тогда мы просто сделаем это. На данный момент мы не готовы сделать объявление по определённым причинам, я не хочу вдаваться в подробности, потому что вы можете раздуть из этого историю. Мы скажем, когда будем готовы, и, по правде говоря, мы никуда не торопимся.
Очевидно нам нужно это сделать, чтобы всех успокоить, и мы знаем, куда мы движемся, но есть ещё некоторые моменты, которые нужно прояснить, расставить некоторые точки над «i», а затем уже объявить о составе на 2021 год», — приводит слова Гюнтера Штайнера RACER.
Ожидается, что пилотами «Хааса» станут Мик Шумахер и Никита Мазепин.
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