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Штайнер: «Хаас» близок к тому, чтобы объявить состав на сезон-2021

Штайнер: «Хаас» близок к тому, чтобы объявить состав на сезон-2021
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер сообщил, что команда близка к тому, чтобы объявить состав на 2021 год.

«Мы знаем, в каком направлении мы движемся, и мы близки к тому, чтобы сделать объявление, просто пока мы не готовы объявить состав. Надеюсь, что это не займёт много времени, и тогда мы просто сделаем это. На данный момент мы не готовы сделать объявление по определённым причинам, я не хочу вдаваться в подробности, потому что вы можете раздуть из этого историю. Мы скажем, когда будем готовы, и, по правде говоря, мы никуда не торопимся.

Очевидно нам нужно это сделать, чтобы всех успокоить, и мы знаем, куда мы движемся, но есть ещё некоторые моменты, которые нужно прояснить, расставить некоторые точки над «i», а затем уже объявить о составе на 2021 год», — приводит слова Гюнтера Штайнера RACER.

Ожидается, что пилотами «Хааса» станут Мик Шумахер и Никита Мазепин.

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