Формула-1 начнёт продавать фирменные духи. Стоимость флакона — более 19 тыс. рублей

Формула-1 начнёт продавать фирменные духи для фанатов автоспорта, сообщает официальный сайт серии. Коллекция из пяти ароматов была создана с помощью инновационных технологий. Коллекция унисекс впервые в истории индцустрии парфюмерии была разработана с использованием новейшей технологии 3D-печати с цифровым световым синтезом.
Коллекция ароматов F1 Fragrances Engineered Collection — это продукт сотрудничества между Формулой-1 и Designer Parfums, запуск полного ассортимента парфюма состоится в марте 2021 года, как раз к новому сезону.
Стоимость одного флакона духов составит $ 250 или чуть более 19 тысяч рублей.
Примечательно, что ранее Формула-1 уже выпускала ограниченную серию элитного парфюма, но тогда стоимость флакона таких духов составляла около 600 тыс. рублей — столь высокой цена была из-за материала, из которого создавались флаконы.
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