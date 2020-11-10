Ральф Шумахер: c самого начала «Феррари» относилась к Феттелю несправедливо

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер полагает, что «Феррари» действовала несправедливо по отношению к четырёхкратному чемпиону Формулы-1 Себастьяну Феттелю в сравнении с его напарником Шарлем Леклером.



«С самого начала к Феттелю относились несправедливо. Особенно это стало заметно в прошлом году в Монце, когда команда осталась на стороне Леклерка в вопросе использования слипстрима. В то время внимание уже было полностью сосредоточено на Шарле, хотя в Канаде и Австрии Себастьян действительно выделялся среди остальных.

Вы должны помнить, что у каждого гонщика свой стиль пилотажа. Леклер может адаптироваться немного быстрее в своём молодом возрасте, а после ошибок ему вместе с командой проще наверстать упущенное. «Феррари» теперь полностью сосредоточена на Шарле и фактически не учитывает Феттеля.

«Скудерия» не получает от этого никакой выгоды, потому что им нужны очки от обеих машин. Никто не может это доказать, но Феттелю сейчас говорят лишь самое необходимое, и не более», — приводит слова Ральфа GPblog со ссылкой на эфир Sport1.