Журналист – о возможной продаже «Ред Булл»: вишенкой будет появление Saudi Aramco F1 team

Журналист портала Grandprix247 Гарри Слоан выразил мнение, что, если угрозы «Ред Булл» окажутся не пустым звуком, и владелец австрийского коллектива Дитрих Матешиц откажется от проекта в Формуле-1, потенциальные покупатели могут найтись в Саудовской Аравии.
По словам Слоана, наследный принц Мухаммед бен Салман имеет большие амбиции в Формуле-1, о чём свидетельствует глобальное спонсорство «Королевских гонок» через государственный нефтяной гигант Saudi Aramco и объявление о первом Гран-при Саудовской Аравии.
«Вишенкой на торте станет формирование команды Saudi Aramco F1», — пишет журналист.
При этом Слоан отмечает, что Матешиц вряд ли будет совершать сделки по «Ред Булл» и «Альфа Таури» одновременно, чтобы это «не воспринималось как распродажа».
Напомним, что «Ред Булл» угрожает уйти из Формулы-1, если в техническом регламенте не будет прописан запрет на доработку двигателей с 2022 года.
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