Действующий чемпион MotoGP Маркес объявил, что пропустит остаток сезона

Действующий чемпион мира MotoGP гонщик заводской команды «Хонда» Марк Маркес опубликовал заявление, в котором сообщил, что не будет выступать в оставшихся гонках сезона – в Валенсии и Португалии.
«В этом сезоне я больше не буду выступать. Оценив, как обстоят дела с рукой, мы с докторами и моей командой решили, что лучший вариант — вернуться в следующем году. Пора продолжить восстановление. Спасибо за сообщения с выражением поддержки. С нетерпением жду возвращения в 2021 году», — написал Маркес на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Марк получил перелом на первом этапе чемпионата мира сезона-2020. Он перенёс операцию и попробовал поучаствовать в квалификации на следующей неделе, тем самым усугубив повреждение. Марку потребовалась ещё одна операция.
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