Пилот MotoGP Янноне, обжаловавший дисквалификацию за допинг, получил ещё большее наказание

Пилот MotoGP Андреа Янноне из команды Aprilia, получивший дисквалификацию на срок 18 месяцев за употребление анаболических стероидов, обжаловал это решение, однако в результате получил ещё большее наказание.

Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил протест Андреа, который заявлял, что запрещённые вещества попали в его организм с пищей, и назначил ему максимальную дисквалификацию на четыре года. Такой срок во встречной апелляции требовала ВАДА. Это фактически означает конец его карьеры. В январе 2024 года, когда срок наказания истечёт, Янноне будет уже 34 года.

«Андреа Янноне не смог установить ни точный вид мяса, которое он употреблял, ни его происхождение», — сказано в заключении, которое приводит издание The Race.

Напомним, во время соревнований в Малайзии 3 ноября 2019 года допинг-проба А Янноне дала положительный результат на запрещённое вещество. После этого спортсмена временно отстранили от соревнований. Андреа попросил провести анализ пробы B, который также показал наличие допинга.



Ранее дисциплинарный суд постановил считать Янноне временно отстранённым до вынесения основного вердикта.