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Перес признался, что в прошлом вёл переговоры с «Феррари» и «Мерседесом»

Перес признался, что в прошлом вёл переговоры с «Феррари» и «Мерседесом»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, которые всё ещё не имеет контракта на 2021 год ни с одной из команд Ф-1, признался, что в прошлом вёл переговоры с «Феррари» и «Мерседесом».

«Ближе всего к подписанию контракта с „Феррари“ я был в 2013 году. Если бы не перешёл в „Макларен“, я бы определённо стал пилотом „Феррари“, но в Формуле-1 всё меняется очень быстро. В те времена „Макларен“ доминировал и предложил мне контракт. Тогда это имело смысл. К сожалению, это не сработало. Машина была плоха, и я не мог сражаться за подиумы. С тех пор многое поменялось.

В прошлом также контактировал с «Мерседесом», но многое зависело от решения Льюиса. Я был второй опцией, так мне сказали", — приводит слова мексиканца The Judge 13.

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