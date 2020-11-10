Стролл надеется побороться за подиумы в оставшейся части сезона

Пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл поделился ожиданиями от Гран-при Турции и признался, что в заключительной части сезона намерен побороться за подиумы.

«У меня хорошие предчувствия перед уик-эндом. В последнее время нам не хватало удачи, так что есть шанс набрать очки и вернуться в ритм. В середине пелотона борьба очень плотная, но наша машина будет конкурентоспособной в последней части сезона.

В заключительных гонках наши цели прежние. Регулярно бороться за очки и бороться за третье место в Кубке конструкторов. Битва за третью позицию очень плотная, так что стабильность очень важна. Определённо мы хотим сражаться за подиумы на финальных этапах сезона", — приводит слова канадца пресс-служба команды.