Бинотто подтвердил, что будет пропускать этапы в нынешнем и следующем сезонах
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подтвердил, что не приедет на Гран-при Турции. Функционер отметил, что будет пропускать этапы чемпионата мира ради работы на базе и в следующем сезоне.
«Мне необходимо найти разумный баланс между работой на базе и трассе. Работа на базе очень важна. В нынешнем году не поеду на некоторые этапы, это начнётся с Гран-при Турции. В следующем году это будет происходить даже чаще.
С увеличением количества гонок нам необходимо будет принимать решение. С логистикой, инженерами и механиками всё станет сложнее. Нам необходимо будет поработать над системой, которая поможет сохранить эффективность и концентрацию", — приводит слова функционера GrandPX.news.
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