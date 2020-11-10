Вольф рассказал, почему не хочет брать Ферстаппена в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему не рассматривает вариант с привлечением в команду гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По его словам, присутствие нидерландца создаст в коллективе лишнее напряжение.
«Макс для нас не вариант. Мы никогда по-настоящему так и не поняли, что случилось между Росбергом и Хэмилтоном. Эта проблема имела глубокие корни, которая брала начало в картинге и младших сериях. Мы видели, как их дружба превратилась в соперничество. Эту динамику было сложно понять, но всё становилось хуже и хуже.
Это была сложная ситуация. Во время командных встреч в воздухе витало напряжение. Это было неприемлемо и мы говорили об этом. Присутствие Макса создаст никому ненужные звёздные войны. К счастью, с Валттери этого не случается", — приводит слова Вольфа Granpprix247.
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