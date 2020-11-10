Довициозо пропустит сезон MotoGP в 2021 году

Трёхкратный вице-чемпион мира MotoGP, мотогонщик заводской команды Ducati Андреа Довициозо не будет выступать в самом престижном чемпионате в следующем году. Об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме». Вместе с тем итальянец подчеркнул, что вернётся сразу же, как только получит соответствующее его амбициям предложение.
«За последние месяцы получил несколько предложений работать тест-пилотом в MotoGP. Благодарен заводским командам, рассматривавшим мою кандидатуру. Как бы то ни было, принял решение не брать на себя какие-то формальные обязательства.
У меня по-прежнему есть страсть к гонкам. У меня есть амбиции сражаться и побеждать. Вернусь в MotoGP, как только найду проект, который будет разделять мои страсть, амбиции, ценности и рабочий подход. Пока же сосредоточен на том, чтобы завершить сезон наилучшим образом", — сказано в сообщении на странице Довициозо в «Инстаграме».
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