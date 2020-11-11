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Мик Шумахер: псевдоним дал мне возможность расти самостоятельно

Мик Шумахер: псевдоним дал мне возможность расти самостоятельно
Авто / Формула-1 0

Пилот Академии «Феррари» Мик Шумахер рассказал, почему начал выступать в гонках под псевдонимом, используя девичью фамилию матери – Бетш.

«Мы старалась как можно дольше сохранять настоящее имя незаметным, чтобы получить больше свободы. Использование псевдонима дало мне возможность расти самостоятельно и понять, каково это — быть обычным ребёнком и обычным гонщиком.

Переходя в формульные категории, мы знали, что нам будет уделяться больше внимания. Я всё равно хотел участвовать в гонках под своим полным именем, и горжусь тем, что сейчас оно нанесено на мой комбинезон и болид.

Средства массовой информации уделяли мне чуть больше внимания, чем другим. Но мы всегда пользовались большим уважением в этой области. Если я просил о конфиденциальности, в которой нуждаюсь, то они предоставляли её мне. И я очень благодарен за это», — приводит слова Мика официальный сайт Формулы-1.

Напомним, Шумахер является одним из кандидатом на место в команде «Хаас» на следующий сезон.

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