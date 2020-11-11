Албон принял участие в рекламной акции «Альфа Таури»

Пилот «Ред Булл» Александер Албон по прилёте в Стамбул принял участие в рекламных акциях бренда одежды «Альфа Таури» вместе с гонщиком команды из Фаэнцы Пьером Гасли.



Алекс и Пьер появились на публике с пакетами одежды бренда «Альфа Таури», посетив один из местных торговых центров, попозировав перед камерами.

Видео доступно на странице @AlertaF1 в «Твиттере».

Сыграли в нарды на набережной, став участниками фотосессии.

Видео доступно на странице @Thekahraman24 в «Твиттере».

Пользователи Сети стали шутить, называя участие Алекса в этих акциях намёком на то, что именно он станет партнёром Гасли по «Альфа Таури» в следующем сезоне. Руководство «Ред Булл» в данный момент рассматривает возможность замены Албона на Нико Хюлькенберга или Серхио Переса.