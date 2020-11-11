Вольф: Феррари» полностью откажется от борьбы в 2021 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как может измениться расклад сил в Формуле-1 из-за внедрения ограничений в 2021 году и введение нового технического регламента в сезоне-2022.
В 2021 году болиды останутся примерно такими же, как сейчас, за исключением аэродинамики в области днища непосредственно перед задними шинами.
«Возможно, болиды станут на секунду медленнее. Но я не думаю, что баланс сил в пелотоне перевернётся с ног на голову. Нас ждут лишь небольшие изменения. Будут команды, такие как «Феррари», которые полностью откажутся от борьбы в 2021 году и начнут заниматься разработкой болида на сезон-2022. Так что, «Мерседесу», конечно, будет сложно найти оптимальный баланс между работой над болидом 2021 и 2022 года», – приводит слова Вольфа Formel1.de.
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