Вольф: Феррари» полностью откажется от борьбы в 2021 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как может измениться расклад сил в Формуле-1 из-за внедрения ограничений в 2021 году и введение нового технического регламента в сезоне-2022.



В 2021 году болиды останутся примерно такими же, как сейчас, за исключением аэродинамики в области днища непосредственно перед задними шинами.

«Возможно, болиды станут на секунду медленнее. Но я не думаю, что баланс сил в пелотоне перевернётся с ног на голову. Нас ждут лишь небольшие изменения. Будут команды, такие как «Феррари», которые полностью откажутся от борьбы в 2021 году и начнут заниматься разработкой болида на сезон-2022. Так что, «Мерседесу», конечно, будет сложно найти оптимальный баланс между работой над болидом 2021 и 2022 года», – приводит слова Вольфа Formel1.de.