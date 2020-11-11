Норрис: кто-то скажет, что победит Хэмилтона на одинаковых машинах, я не так самоуверен

Пилота «Макларена» Ландо Норриса попросили ответить на вопрос, кто победит, если они с Льюисом Хэмилтоном будут пилотировать одинаковые машины.

«Не могу ответить, пока этого не случится на самом деле. Уверен, что все в пелотоне хотят оказаться в подобной ситуации. Всем известно, что Льюис, вероятно, один из лучших в истории. Все завидуют его положению и количеству выигранных гонок. Я тоже хочу оказаться на его месте. Кто-то скажет: «Конечно, на одинаковых с Льюисом машинах я побью его». Но я не столь самоуверен, чтобы делать подобное заявление», — заявил Норрис в интервью Auto Motor und Sport.



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