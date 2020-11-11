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На российских дорогах начнут применять искусственные шиканы, как в Формуле-1

На российских дорогах начнут применять искусственные шиканы, как в Формуле-1
Авто / Формула-1 0

В России по заказу Минтранса подготовлен проект нового ГОСТа с требованиями к безопасности движения пешеходов. В нём впервые появился термин «шикана». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Шиканы предлагается использовать для безопасности пешеходов на односторонних или двусторонних улицах с интенсивностью движения не более 500 машин в сутки, где нет примыканий и выездов из дворов. Для снижения скорости потока машин предложено сужать проезжую часть с помощью «островков безопасности» или зигзагообразной разметки по краям.

Основной задачей нового ГОСТа должно стать снижение смертности в ДТП к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с 2017-м. Доработанный документ планируют ввести в действие в 2021 году. Его разработкой занимался Российский дорожный научно-исследовательский институт.

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