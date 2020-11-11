На российских дорогах начнут применять искусственные шиканы, как в Формуле-1

В России по заказу Минтранса подготовлен проект нового ГОСТа с требованиями к безопасности движения пешеходов. В нём впервые появился термин «шикана». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Шиканы предлагается использовать для безопасности пешеходов на односторонних или двусторонних улицах с интенсивностью движения не более 500 машин в сутки, где нет примыканий и выездов из дворов. Для снижения скорости потока машин предложено сужать проезжую часть с помощью «островков безопасности» или зигзагообразной разметки по краям.
Основной задачей нового ГОСТа должно стать снижение смертности в ДТП к 2024 году в 3,5 раза по сравнению с 2017-м. Доработанный документ планируют ввести в действие в 2021 году. Его разработкой занимался Российский дорожный научно-исследовательский институт.
- 11 ноября 2020
-
15:23
-
14:21
-
13:28
-
12:40
-
12:22
-
11:14
-
10:46
-
09:10
-
09:00
-
00:55
- 10 ноября 2020
-
23:57
-
22:44
-
20:50
-
19:59
-
18:53
-
17:49
-
15:36
-
14:50
-
13:54
-
13:22
-
13:09
-
12:52
-
12:12
-
09:52
-
09:05
-
09:00
-
00:47
- 9 ноября 2020
-
23:55
-
21:58
-
21:36
-
20:56
-
19:48
-
18:44
-
17:49
-
16:40