Грожан пропустил рейс и не смог вылететь на Гран-при Турции
Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан сообщил, что он пропустил свой рейс и не смог вылететь в Стамбул, где в эти выходные состоится Гран-при Турции.
«Пропустил свой рейс до Стамбула… хорошее начало, Ромен… Хотя у меня уже были планы на завтрашнее утро», — написал Грожан на своей странице в «Твиттере».
Ранее стало известно, что команда «Хасс» приняла решение не продлевать сотрудничество с Роменом и Кевином Магнуссеном на следующий сезон.
После 13 Гран-при нынешнего чемпионата Грожан занимает 18-е место в личном зачёте. На его счету 2 очка. Магнуссен (1) расположился на 19-й строчке. В Кубке конструкторов «Хаас» занимает предпоследнее место, опережая только «Уильямс», чьи пилоты в этом сезоне не набрали ни одного зачётного очка.
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