Вольф: в начале работы в «Мерседесе» спрашивал у Проста, что у него пошло не так с Сенной

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о необходимости политических игр внутри команды в Формуле-1.



«Мы всегда поддерживаем политику открытости, прозрачности и общения друг с другом. Я помню, в начале работы в „Мерседесе“ я пообщался с Аленом Простом о том, что именно пошло не так у них с Сенной. Он сказал, что временами они попросту не знали, есть у них поддержка команды или нет. В работу всегда была замешана политика.



Сейчас сложно сказать, насколько это правда. Я не был частью этого, да и „Макларен“ тогда был крайне успешен. Но мы в „Мерседесе“ не играем в политические игры. Да, мы занимаемся внешней политикой, но не внутренней. Я бы такого никогда не допустил», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.