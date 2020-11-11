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Сайнс: в «Феррари» учитывали не только результаты, когда решили пригласить меня

Сайнс: в «Феррари» учитывали не только результаты, когда решили пригласить меня
Авто / Формула-1 0

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал грядущий переход в «Феррари».

«Да, конечно, выступления в прошлом сезоне мне помогли, такие вещи всегда помогают. Насколько я знаю, в „Феррари“ учитывали и множество других факторов, когда решили пригласить меня в команду, речь шла не только о результатах в 2019 году.

Многие говорят о подиуме в Бразилии или шестом месте в личном зачёте, но на самом деле крупные команды пытаются анализировать всё, что можно. Многие просто не понимают, как много деталей на самом деле учитывается. Это даёт мне чувство облегчения, потому что карьера пилота на самом деле очень сложна. Судить о возможностях пилота было бы проще, если бы у нас всё было так же, как в других видах спорта, например, у теннисистов или спринтеров всё зависит только от спортсмена. У нас же есть много факторов, которые влияют на результат», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.

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