«Ред Булл» и «Альфа Таури» погоняли по мосту через Босфор

В преддверии старта Гран-при Турции пилот «Ред Булл» Александер Албон и гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли провели показательные заезды по улицам Стамбула на машинах «Ред Булл» RB7, раскрашенных в цвета их команд, сообщает пресс-служба «Ред Булл».
«Возвращение Формулы-1 в Стамбул — круто для спорта. Сегодняшняя экскурсия по городу стала для меня отличным знакомством с Турцией, поскольку я никогда не был здесь раньше. Ездить по удицам довольно сложно, но это весело. Здорово получить возможность проехать на машине Формулы-1 в тех местах, которые были бы недоступны в других условиях. Вид с Босфорского моста потрясающий, и увидеть все это из кабины болида Формулы-1 было просто нереально, но, думаю, лучшая вещь — это проехать по двум континентам. Думаю, это был лучший способ привезти бренд AlphaTauri в Турцию и создать шумиху вокруг этого. Бренд ещё молод, но у него большие планы, и это мероприятие это наглядно показывает», — приводит слова Албона пресс-служба команды.
- 12 ноября 2020
-
00:56
- 11 ноября 2020
-
23:54
-
22:55
-
21:53
-
20:48
-
19:58
-
18:57
-
17:15
-
16:07
-
15:23
-
14:21
-
13:28
-
12:40
-
12:22
-
11:14
-
10:46
-
09:10
-
09:00
-
00:55
- 10 ноября 2020
-
23:57
-
22:44
-
20:50
-
19:59
-
18:53
-
17:49
-
15:36
-
14:50
-
13:54
-
13:22
-
13:09
-
12:52
-
12:12
-
09:52
-
09:05
-
09:00