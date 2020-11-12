«Ред Булл» и «Альфа Таури» погоняли по мосту через Босфор

В преддверии старта Гран-при Турции пилот «Ред Булл» Александер Албон и гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли провели показательные заезды по улицам Стамбула на машинах «Ред Булл» RB7, раскрашенных в цвета их команд, сообщает пресс-служба «Ред Булл».

«Возвращение Формулы-1 в Стамбул — круто для спорта. Сегодняшняя экскурсия по городу стала для меня отличным знакомством с Турцией, поскольку я никогда не был здесь раньше. Ездить по удицам довольно сложно, но это весело. Здорово получить возможность проехать на машине Формулы-1 в тех местах, которые были бы недоступны в других условиях. Вид с Босфорского моста потрясающий, и увидеть все это из кабины болида Формулы-1 было просто нереально, но, думаю, лучшая вещь — это проехать по двум континентам. Думаю, это был лучший способ привезти бренд AlphaTauri в Турцию и создать шумиху вокруг этого. Бренд ещё молод, но у него большие планы, и это мероприятие это наглядно показывает», — приводит слова Албона пресс-служба команды.