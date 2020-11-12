Экклстоун полагает, что Liberty Media готовится продавать Формулу-1

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что новые владельцы из Liberty Media, которые недавно утвердили календарь на сезон-2021 из 23 гонок, готовятся продать серию.



«Предполагается, что 23 гонки создадут впечатление, что бизнес снова идёт хорошо. Я бы поступил так же, если бы захотел продать серию», — приводит слова Экклстоуна GrandPX со ссылкой на Auto Motor und Sport.



Неназванный руководитель одной из команд недавно заявил, что многие гоночные коллективы могут выйти из бизнеса, если Формуле-1 придётся пережить ещё один неудачный в финансовом плане сезон в следующем году.



Напомним, что со следующего сезона в Формуле-1 вводится потолок бюджетов в $ 145 млн, который также призван стабилизировать ситуацию.

Формула-1 представила предварительный календарь на сезон-2021 с 23 Гран-при