Экклстоун полагает, что Liberty Media готовится продавать Формулу-1
Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что новые владельцы из Liberty Media, которые недавно утвердили календарь на сезон-2021 из 23 гонок, готовятся продать серию.
«Предполагается, что 23 гонки создадут впечатление, что бизнес снова идёт хорошо. Я бы поступил так же, если бы захотел продать серию», — приводит слова Экклстоуна GrandPX со ссылкой на Auto Motor und Sport.
Неназванный руководитель одной из команд недавно заявил, что многие гоночные коллективы могут выйти из бизнеса, если Формуле-1 придётся пережить ещё один неудачный в финансовом плане сезон в следующем году.
Напомним, что со следующего сезона в Формуле-1 вводится потолок бюджетов в $ 145 млн, который также призван стабилизировать ситуацию.
Формула-1 представила предварительный календарь на сезон-2021 с 23 Гран-при
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