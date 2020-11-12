Ф-1 на Гран-при Турции представит новую ТВ-графику с прогнозом квалификационного темпа

Пресс-служба Формулы-1 сообщила, что уже на Гран-при Турции представит болельщикам специальную графику, которая будет предсказывать квалификационный темп пилотов.



Специалисты Amazon Web Services создали алгоритмы, которые будут анализировать все факторы во время тренировок: состояние трассы, шин, предполагаемую загрузку топливом, а также историческую статистику. Перед квалификацией болельщикам будут видны предполагаемые отрывы между пилотами.

Видео доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере».

После 13 гонок нынешнего сезона Хэмилтон возглавляет личный зачёт чемпионата мира Формулы-1. В его активе 282 очка. Боттас (197) занимает вторую строчку. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (162) – третий. Россиянин Даниил Квят (26) из «Альфа Таури» — 13-й.