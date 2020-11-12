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Позднее решение «Ред Булл» может вынудить Переса пропустить сезон

Позднее решение «Ред Булл» может вынудить Переса пропустить сезон
Авто / Формула-1 0

Гонщик Формулы-1 Серхио Перес признал серьёзную вероятность, при которой он пропустит следующий сезон чемпионата мира. Считается, что либо Перес сможет подписать контракт с «Ред Булл», либо в принципе останется без места.

«Нам просто нужно подождать. Сезон скоро закончится, но, как я уже прежде говорил, пока команды не объявляют своих пилотов, то любая из них является вариантом. Сейчас уже так поздно, так что похоже, что я узнаю, остаюсь ли в Формуле-1, довольно поздно в этом году, так что пропуск сезона — тоже вариант. Посмотрим, что произойдёт в ближайшую пару недель.

У меня отличная карьера, я уже провёл в Ф-1 10 лет. Если мне придётся покинуть спорт, то я сделаю это с немалой гордостью — насчёт достижений с той техникой, которая у меня была. Немногие люди смогли бы провести такую карьеру. Посмотрим, что произойдёт, но я в мире с самим собой», — приводит слова Переса Motorsport Week.

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