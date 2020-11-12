«Я уже не юнец». Грожан может отказаться от участия в IndyCar из-за семьи

Пилот «Хааса» Ромен Грожан подтвердил, что ведёт переговоры о возможном контракте с одной из команд IndyCar. Однако, по его словам, из-за семьи он в итоге может отказаться от подобного варианта.
«Во-первых, нужно определиться, буду я летать туда-обратно или перееду. У меня жена и трое детей. Я уже не юнец, который может просто прыгнуть в самолёт с рюкзаком и без оглядки отправиться куда-нибудь. Очевидно, тут нужно подумать.
Плюс IndyCar в практически одинаковых машинах у всех участников. Гонки довольно весёлые, есть шансы побеждать или заезжать на подиум. Минус состоит в том, что я почти ничего не знаю об автоспорте в США. Трассы выглядят здорово, и, думаю, это очень хороший чемпионат. Наверное, плюсов больше, чем минусов, но, конечно, жизненный уклад и образование детей имеют для меня очень высокий приоритет.
Маркус Эрикссон мне очень помог советами. Он знает GP2, Формулу-1, а теперь ещё и IndyCar. Я говорил с ним и Симон Пажно. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, в ближайшие дни мы изучим детали и всё такое.
Я говорил, что овалы пугают меня? Ну, это я виноват. Думал, что в IndyCar их больше, чем оказалось на самом деле. Да, я не поклонник овалов, но в календаре их не так много», — цитирует Грожана GPFans.
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