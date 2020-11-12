Формула-1 продолжит использовать гибридные двигатели после 2025 года

Двигатели внутреннего сгорания с гибридными компонентами и экологическим топливом продолжат использоваться в Формуле-1 и после 2025 года, сообщает официальный сайт серии. При этом руководство серии и ФИА по-прежнему планирует переход к углеродной нейтральности к 2030 году.
Действующий регламент на силовые установки сохранится до 2025 года, до этого момента в серии будут производить моторы лишь три автопроизводителя — «Мерседес», «Феррари» и «Рено».
По мнению многих экспертов, используемые сейчас двигатели не подходят Формуле-1 из-за своей сложности и стоимости. Именно это отталкивает новых потенциальных поставщиков силовых установок. В паддоке звучат предложения упростить силовые установки и сделать их более доступными.
Напомним, в 2020 году о своём уходе из серии объявила компания «Хонда». Японский автопроизводитель продолжит поставлять моторы командам «Ред Булл» и «Альфа Таури» до окончания следующего сезона.
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