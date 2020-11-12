Хэмилтон: проще всего было бы просто пойти и подписать контракт с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию с новым контрактом с командой.
«Можете верить или нет, но у меня нет никакого списка требований. Пока не знаю, чем хочу заниматься. Считаю, в основе моего контракта лежат лучшие условия из возможных с точки зрения структуры соглашения, команды, которая построена вокруг меня, и прочего. Это здорово, но я всегда думаю, как улучшить ситуацию, как стать эффективнее, делать больше для партнёров, как сделать больше для команды.
Проще всего было бы просто пойти и подписать контракт, не думая о том, что будет дальше. Точно знаю, что хочу продолжать выступать за «Мерседес» и с радостью хотел бы помочь им на их пути к переменам. Я к тому, чтобы делать машины экологичнее, переводить их на электропитание. Хочу помочь „Мерседесу“ с этим. Хотел бы помочь им в их стремлении добиться многообразия в компании, они делают многое, но этого недостаточно. Нам нужно многое обсудить и о многом подумать.
Думаю, мы договоримся если не после победы в чемпионате, то к концу года. Но наверняка ничего не решено. Не считаю, что я закончился как пилот. Всегда есть в чём прибавить. Люблю гонки и соревнования. Не думаю, что это изменится в ближайшем будущем», — приводит слова Хэмилтона The Race.
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