Албон не считает, что его последние выступления были «ужасными»

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что не считает свои выступления на последних этапах чемпионата мира плохими, даже невзирая на то, что за четыре гонки он набрал лишь одно очко.

«Очевидно, что на трассе „Муджелло“ была последняя гонка, в которой результат был хорошим. Но выступления в последних гонках не были ужасными. В квалификациях в целом мало что меняется. Всё проходит в одном ключе, иногда немного лучше. Вся суть в медленных стартах, после попадаешь в трафик и обгонять действительно сложно.

Думаю, в «Муджелло» всё сложилось, потому что там возможны обгоны. Это одна из главных причин. В Турции у нас тоже будет хорошая трасса для обгонов. Пока я хочу провести хорошую квалификацию, а потом сконцентрироваться на гонке", — приводит слова Албона Motorsport Week.



