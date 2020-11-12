Хэмилтон заявил, что больше гордится своей борьбой с расизмом, чем возможным 7-м титулом
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что в большей степени гордится своим вкладом в борьбу с расизмом и неравенством, нежели возможным седьмыми титулом, который он может завоевать на Гран-при Турции.
«Конечно, завоевание седьмого титула было мечтой, но это никак не повлияет на жизнь людей. Завоевание чемпионства — очень персональная вещь. Конечно, ты борешься за титул с группой соперников, но это индивидуальная награда, которая необязательно повлияет на жизнь других.
Борьба с расизмом кажется чем-то большим и даёт повод гордиться больше. Все имеют право на равенство, на одинаковый уровень образования. И это мне важнее всего", — приводит слова британца Sky Sports.
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