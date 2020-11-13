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Сайнс отреагировал на слова Ферстаппена о том, что 90% пилотов побеждали бы на «Мерседесе»

Сайнс отреагировал на слова Ферстаппена о том, что 90% пилотов побеждали бы на «Мерседесе»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс-младший согласился с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», который ранее заявил, что 90% гонщиков смогли бы выигрывать на болиде «Мерседеса».

«Согласен с Максом. 90% гонщиков на стартовой решётке могут брать поулы и выиграть Гран-при за рулём «Мерседеса». Но я также могу сказать, что если вы посадите пилотов на одинаковую с Льюисом машину, то многие не смогут его победить.

Если бы Льюиса не было в пелотоне, все гонщики, которые сейчас находятся в Формуле-1, могли бы выиграть с «Мерседесом». Это многое говорит о том, что происходит в «Королевских гонках» сегодня. Но это и свидетельство того, что Хэмилтон, пусть и за рулём быстрейшей машины, является одним из или даже лучшим пилотом. И он останется таковым надолго», — приводит слова Сайнса GPblog.

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