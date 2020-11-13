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Норрис призвал наградить Хэмилтона рыцарским титулом

Норрис призвал наградить Хэмилтона рыцарским титулом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал идею присвоения рыцарского титулу гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, который установил рекорд по количеству побед в Формуле-1.

«Только один человек во всём мире добился того же, что сделал Льюис, это Михаэль Шумахер. Хэмилтон является лидером во многих аспектах как на трассе, так и вне её пределов. Многих спортсменов, которые добивались подобного в других видах, посвящали в рыцари. Не вижу причины, по которой Льюис не должен получить это звание.

Это будет здорово для детей, которые хотят выступать гонках или пока только интересуются ими. Они могут вдохновляться примером Льюиса, разумеется, стараясь достичь таких же высот», – цитирует Норриса GPFans.

Среди пилотов рыцарский титул получали лишь трое — Джеки Стюарт, Джек Брэбэм и Стирлинг Мосс.

Норрис извинился за интервью, в котором говорил о рекорде Хэмилтона
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