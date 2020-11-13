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Випс: в следующем году меня в Формуле-1 не будет

Випс: в следующем году меня в Формуле-1 не будет
Авто / Формула-1 0

Эстонский гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс опроверг предположение, что получение им суперлицензии, позволяющей выступать в Формуле-1, в теории может означать, что у него есть шанс стать боевым пилотом «Альфа Таури» в 2021 году.

«Благодаря суперлицензии давление в следующем году будет намного меньше. Я буду выступать в Формуле-2. В последние годы мне нужно было занимать в сериях определённые места, чтобы получать очки для суперлицензии, теперь я наконец её получил.

Знаю, что получение суперлицензии ничего не означает на следующий год, потому что в следующем сезоне меня в Формуле-1 не будет. Так что у меня нет особого восхищения. Но если с кем-то что-то произойдёт, то по крайней мере у меня будет шанс», — приводит слова Випса телеканал ERR.

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