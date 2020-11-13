Ферстаппен — лучший во второй практике Гран-при Турции, Леклер – второй, Квят — вновь 6-й

В Стамбуле завершилась вторая сессия свободных заездов Гран-при Турции. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третье время показал Валттери Боттас из «Мерседеса».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, несколько раз вылетавший в конце, показал шестое время, у его напарника Пьера Гасли — седьмой результат.
Стоит отметить, что в топ-10 свои времена на более мягком типе шин показали только Квят и Гасли, а также Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Турции. Вторая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:28.330
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0.401
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0.575
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0.850
5. Александер Албон («Ред Булл») — +1.033
6. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1.359
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1.614
8. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.692
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1.967
10. Ландо Норрис («Макларен») — +2.577
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2.774
12. Эстебан Окон («Рено») — +3.050
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +3.163
14. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — +3.168
15. Даниэль Риккардо («Рено») — +3.542
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +3.602
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +3.972
18. Ромен Грожан («Хаас») — +4.240
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +4.477
20. Николас Латифи («Уильямс») — +5.158.
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