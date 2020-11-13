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Квят — о тренировках на Гран-при Турции: было достаточно экстремально

Квят — о тренировках на Гран-при Турции: было достаточно экстремально
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Турции, выразив удовлетворение тем, что в непростых погодных условиях ему удалось выполнить всю программу.

«Мы выполнили программу, сделали всё, что планировали. Прошли много кругов в столь непростых условиях. Условия были очень необычными, но мы должны работать в любой ситуации. Во второй сессии трасса стала лучше, но немного. Завтра мы приложим максимум усилий, чтобы машина была быстрее.

Немного удивился тому, насколько скользкой оказалась трасса. Было достаточно экстремально. В какой-то момент это были необычные ощущения, но что есть, то есть. Я ожидаю интересный уик-энд. В таких условиях может многое случиться, здесь прохладно. С работой шин не всё ясно, до старта гонки непонятна будет и стратегия. Так что да, уик-энд обещает быть интересным. Многое может случиться", — сказал Квят в интервью, размещённом на официальном сайте Формулы-1.

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