Квят оценил трассу в Стамбуле

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Турции, попутно дав оценку трассе в Стамбуле. По словам россиянина, ранее незнакомая ему трасса оказалась достаточно «крутой».

«Думаю, у нас получилась продуктивная пятница. Мы выполнили программу и сделали всё, что хотели. Получился достойный день на новой для нас трассе. Сегодня не хватало сцепления, но мы изучали, как сделать машину быстрее в подобных условиях. Это был мой первый раз в Стамбуле, трасса достаточно крутая, но жаль, что не хватало сцепления. На протяжении ночи будем работать, чтобы выжать максимум из машины уже завтра», — приводит слова россиянина пресс-служба итальянской команды.

Напомним, что в ходе двух тренировок Квят показал шестое время.