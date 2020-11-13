Квят оценил трассу в Стамбуле

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик на Гран-при Турции, попутно дав оценку трассе в Стамбуле. По словам россиянина, ранее незнакомая ему трасса оказалась достаточно «крутой».
«Думаю, у нас получилась продуктивная пятница. Мы выполнили программу и сделали всё, что хотели. Получился достойный день на новой для нас трассе. Сегодня не хватало сцепления, но мы изучали, как сделать машину быстрее в подобных условиях. Это был мой первый раз в Стамбуле, трасса достаточно крутая, но жаль, что не хватало сцепления. На протяжении ночи будем работать, чтобы выжать максимум из машины уже завтра», — приводит слова россиянина пресс-служба итальянской команды.
Напомним, что в ходе двух тренировок Квят показал шестое время.
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