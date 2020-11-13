Вольф «вообще не обеспокоен» отсутствием контракта с Хэмилтона

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз прокомментировал ситуацию с новым контрактом шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. За четыре Гран-при до окончания сезона-2020 британец всё ещё не подписал с «Мерседесом» новое соглашение.



«Вообще не обеспокоен, что контракта нет. Мы хотели бы видеть его в машине, и, думаю, он хочет управлять „Мерседесом“, потому что машина конкурентоспособна. Думаю, здесь хороший баланс.



Я не хочу называть никакой даты, потому что если я сделаю это, то все начнут задавать мне вопросы каждую гонку. Думаю, было важно удостовериться, что мы завоюем оба титула, а затем уже исповедовать более расслабленный подход при обсуждениях будущего», — приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.